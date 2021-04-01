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Boğaz'da gemi arızası

DHA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 11:46 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 11:46

İstanbul Boğazı'nda 'River Elbe' adlı yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi Boğaz'da demirledi. Geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 8 ve Kıyı Emniyeti 5 botu ile müdahale ediliyor. Ayrıca Makine arızası yapan gemiye kılavuz kaptan çıkartıldığı öğrenildi.


Valilikten de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Yeniköy Dönüşü'nde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir" denildi.
 
 

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