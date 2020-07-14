14 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.474 0.06 EURO 7,7950 0.14
USD 6,8670 0.10 ALTIN 397,370 -0.04
CANLI BORSA
TÜMÜ

Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 11:46 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 11:46

Japonya'da boğaz ağrısı şikayetiyle doktora giden bir kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı.


The Guardian'ın haberine göre, Tokyo'da Uluslararası St Luke's  Hastanesinde karşılaşılan vakayla ilgili ayrıntılar, "American Journal of  Tropical Medicine and Hygiene" dergisinde yayımlandı.
 
Boğaz ağrısıyla doktora başvuran 25 yaşındaki kadının, olaydan 5 gün  önce başta deniz ürünleri olmak üzere çiğ etle hazırlanan saşimi yediği  bildirildi.
 
Kadının sol bademciğinden cımbızla alınan canlı iplik kurdunun, 38  milimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde olduğu belirtildi.
 
Dergide, suşi ve saşiminin dünya çapında popüler hale gelmesiyle bu  tür vakaların "dikkate değer biçimde arttığına" işaret edildi.
 

ETİKETLER

Boğaz ağrısı kurtçuk japon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.