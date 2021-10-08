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Boğaç Aksoy'dan yeni haber var!

08 Ekim 2021 Cuma - 16:39 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 16:39

Arka Sokaklar dizisinde rol alan ancak yakalandığı lenf kanseri (Lenfoma) nedeniyle setlere ara veren oyuncu Boğaç Aksoy sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.


Bir süre kemoterapi alan oyuncu, şimdi kök hücre tedavisine başlıyor. Boğaç Aksoy, yaşayacağı süreci sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı, kendisiyle aynı rahatsızlığı yaşayanlara da moral verdi. "Kök hücre tedavisine az kaldı..Sakallara bıyıklara yeniden veda edecek olsamda daha güçlü yeniden çıkacak hiçbir şey için can sıkmayın canlar. Bunlar basit şeyler.. Tedavisi devam eden arkadaşlar korkmadan savaşmaya devam"
 

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