Boğaç Aksoy'dan yeni haber var!

Bir süre kemoterapi alan oyuncu, şimdi kök hücre tedavisine başlıyor. Boğaç Aksoy, yaşayacağı süreci sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı, kendisiyle aynı rahatsızlığı yaşayanlara da moral verdi. "Kök hücre tedavisine az kaldı..Sakallara bıyıklara yeniden veda edecek olsamda daha güçlü yeniden çıkacak hiçbir şey için can sıkmayın canlar. Bunlar basit şeyler.. Tedavisi devam eden arkadaşlar korkmadan savaşmaya devam"