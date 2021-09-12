Gazetevatan.com » Magazin » Boğaç Aksoy'dan sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması!
Boğaç Aksoy'dan sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması!
32 yaşındaki oyuncu Boğaç Aksoy, altı aydır kanserle mücadele ediyor. Lenfoma tedavisinin son aşamalarında, üç hafta daha hastanede yatması gerekiyor ama artık daha umutlu. Gelecek güzel günlerin hayalini kuruyor. Yeniden ekranlara dönmek, hatta başından geçeni anlatacak bir hikayede olmayı düşlüyor. Boğaz Aksoy, yaşadığı süreci, onu bu noktaya iten nedenlerle ilgili açıklamada bulundu.