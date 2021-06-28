Boğa burcu kadını anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Boğa burcu kadını toprak mizaçlı bir kadındır. Boğa kadınları özellikle su grubundan olan erkeklerle iyi anlaşır. Boğa burcu kadını fazla duygusal olmasa da, duygusal erkeklere karşı bir zaafı vardır bu sebeple en ideal erkekler balık, akrep ve yengeç erkekleridir.

Boğa kadını romantik sürprizleri sever ve romantiklik konusunda oldukça iyi olan yengeç erkekleri ideal bir eş olabilir. Aynı zamanda boğa burcu kadını için oğlak burcu erkeği de iyi bir seçimdir. Tuttuğunu koparan ve inatçı olan oğlak burcu erkeği, çoğunlukla boğa kadınlarını etkileme için fazla zorlanmazlar.

Boğa Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Oğlak burcu

Başak burcu

Balık burcu

Oğlak burcu, boğa burcu kadınının anlaşabildiği burçların en başında gelmektedir. Boğa burcuna benzeyen oğlak burcu; kariyer sahibi olmaya çok önem veren, başarı elde etmek için çok çalışan ve ekonomi konusunda zeki bir karakterdir. Bir araya geldiği zaman bu ikili çok iyi ortaklıklar oluşur, boğa kadını ve oğlak; her anlamda birbirlerini tamamlarlar.

Başak ve boğa kadını ikilisi de çok keyifli bir arkadaşlık meydana getirmektedir. Boğa kadınının aksine başak burcu çok enerjiktir. Boğa burcu da başladığı işi bitirmeden bırakmadığı için bir araya gelen bu ikili birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak muhteşem işler ortaya çıkarabilir.

Balık burçlarıyla boğa burcu kadını da çok iyi anlaşır. Boğanın estetik algısı ve yaratıcılığı; balığın hayal gücüyle birleştiğinde yaptıkları her şeyden keyif alan çok güzel bir birliktelik meydana gelir.

Boğa Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

Koç burcu

Yay burcu

İkizler burcu

Boğa burcu kadınları huzurlu, sakin ve maddi güvencesi yerinde bir hayat yaşamak ister. Sahiplenici, değişime kapalı ve keyiflerine çok düşkün karakterli boğa burcu kadınlarının; koç burcuyla anlaşması çok zordur. Koç burcunun değişime açık oluşları, benmerkezci tavırları ve cesur oluşları boğa burcu kadınlarını korkutur. Bu sebeple koçlarla iyi anlaşamazlar.

Değişime kapalı olan ve geleneklerine bağlı olan boğa kadınları maceracı yay burçlarıyla da iyi anlaşamazlar. Boğa burcu kadınları aile bağlarına düşkündür. Yay burcu insanı ise kimseye bağımlı yaşamak istemez ve özgürlüklerine düşkündür. Bu sebeple yay burcuyla da iyi anlaşamazlar.

Aynı zamanda boğa kadınını; ikizlerin çeşitliliklere doymayan sürekli yenilik peşinde koşan tavırları ve değişken karakterleri çok yorar. Boğa burcu kadınları sakinlik aradıklarından dolayı ikizler burcuyla anlaşamazlar.

Boğa Burcu Kadını Nasıl Erkeklerden Hoşlanır?

Boğa burcu kadınları kendinden emin ve sakin erkeklerden hoşlanırlar. Ancak aşırı erkeklerden uzak dururlar. Boğa burcu kadınları sessiz ve sakindir. Ancak derin ve çok duygusal bir iç dünyaları vardır. Boğa kadınlarına ses tonu güzel erkekler çekici gelir. Güzelliği ve sanatı çok severler. Sadakat onlar için hassas bir konudur bu nedenle karşısındaki kişiden en önemli beklentileri sadakattir. Kendilerini bu konuda güvende hissetmek isterler.