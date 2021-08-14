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Boeing, Starliner mekiğinin test uçuşunu iptal etti

AA |  14 Ağustos 2021 Cumartesi - 0:28 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 0:28

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) personel taşımak üzere tasarladığı Starliner mekiğinin, "sorunlarının etraflıca giderilmesi" için fabrikaya döneceğini duyurdu.


Boeing'den yapılan açıklamada, mekiğin uçuş için monte edildiği Atlas  V roketinden söküleceği belirtildi.
 
Uzay mekiğinin geçen ay sonu için planlanan uçuşu, kalkışa saatler  kala mühendislerin yakıt valfinde bir hata bulmaları nedeniyle iptal edilmişti.
 
Yakıt valflerindeki problem nedeniyle Starliner’ın bu ay gerçekleşmesi  planlanan fırlatma testi iptal edildi.
 
Boeing Başkan Yardımcısı ve Ticari Mürettebat Programı Yöneticisi John  Volmer, başka öncelikli ulusal uçuşlara yer vermek üzere lansman penceresinden  çekildiklerini, yeni fırlatma tarihinin NASA, Boeing ve United Launch Alliance  (ULA) şirketi tarafından belirleneceğini açıkladı.
 
Starliner’ın iptal edilen deneme uçuşunda Atlas V roketi üzerinde  fırlatılması ve uzay istasyonuna kenetlendikten 5 gün sonra geri dönmesi  planlanıyordu.
 
İlk mürettebatsız test uçuşu 2019 yılı sonunda mekiğin yörüngeye  oturmaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanan Starliner, aradan geçen iki yılda  problemlerle karşılamıştı.
 

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ABD Boeing Starliner
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