Türkiye, 5 gündür yangınlarla mücadele ediyor. Manavgat ve Marmaris'in ardından bu kez Bodrum'da etkisini gösteren alevler, rüzgarın da katkısıyla hızla yayılmaya başladı. Bodrum'un Mazı Koyu'ndan gelen görüntüler ürkütücü boyutlara ulaştı. Vatandaşların tahliye edildiği bölgede gökyüzü kırmızıya büründü. Bodrum yangını nerede, Bodrum’da yangın nerede çıktı? Bodrum Mazı yangınında son durum ne? İşte Bodrum Mazı yangın son dakika gelişmeleri...

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler mahallesinde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum’un Mazı mahallesine sıçradı. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın, Mazı’da yerleşim yerlerini tehdit edince, etrafı saran dumanlar nedeniyle mahalle sakinlerinin deniz yoluyla tahliyesine başlandı. Bölgede lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleriyle İnce Yalı mevkiinden vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesine devam ediliyor.

Mazı Mahallesi ormanlık alanında etkili olan yangın ise, rüzgarın yön değiştirmesi ile bölgedeki evlere sıçradı. Yanan bazı evleri mahalle sakinleri kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun ve Tayfun Yılmaz da yangın çalışmaları yerinde inceliyorlar. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen de yangın söndürme çalışmalarına katılırken, aynı zamanda tahliyelerin gerçekleşmesine de yardımcı oluyor.

AŞAĞI MAZI YOLU SİVİL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Milas ilçesinin Beyciler Mahallesi’ndeki yangında rüzgarla yön değiştiren alevlerin ulaştığı Bodrum’daki Mazı Mahallesi’ne yol kenarında bir anda yükselen alevler tehlike yaratıyor. Zabıta ekipleri, bu nedenle Aşağı Mazı ile Yukarı Mazı mahalleleri arasındaki yolu, araç trafiğine kapattı.

YANGIN HIZLA İLERLİYOR

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevredekiler Sahil Güvenlik botları ve özel tur tekneleriyle bölgeden tahliye edildi. Yangının Milas'ta bağlı Ören Mahallesi'ne doğru ilerlediği öğrenildi.