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Bodrum’un en ünlü mekanları teker teker mühürlendi
Ünlü turizm merkezi Bodrum’da eğlence mekanları teker teker mühürlenmeye başlandı. Türkiye’nin en ünlü eğlence mekanlarının bulunduğu ilçede 30 mekan corona virüs tedbirlerine uyulmayınca mühürlendi. Yaklaşık 1 milyon lira ceza kesildi, 25 bin iş yeri uyarıldı. 16 işletme süresiz mühürlenirken, 11 iş yeri 4 günlüğüne 3 iş yeri ise 15 günlüğüne mühürlendi.
Bodrum’da kafe ruhsatıyla gece kulübü işleten işletmeler sınırsız olarak Bodrum Kaymakamlığınca mühürlendi.