İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece yarısı sıralarında Köprüler Mahallesi Kardeşler mezrasında L.Ç.'ye ait evde arama yaptı. Aramada evin bodrumunda gizlenen 8 Pakistan, 38 Afganistan uyruklu olmak üzere toplamda 46 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, ekiplerin aşağıya indirdiği merdivenle yukarıya çıkartıldı. Ev sahibi L.Ç., gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Bodrum katta yakalandılar! Ev sahibi gözaltına alındı
Bodrum katta yakalandılar! Ev sahibi gözaltına alındı
Gülay KUYUCU/VAN, (DHA) | 09 Eylül 2021 Perşembe - 11:46 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 11:46