Bodrum’un en ünlü mekanlarından biri olan Maçakızı’nda iddiaya göre maske mesafe kuralı nedeniyle kavga çıktı. Göltürkbükü sahilinde bulunan işletmede deniz kenarında oturan 2 kişi maske ve mesafe kuralına uymayınca başka bir kişi tarafından uyarıda bulunuldu. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde birbirine giren 2 kişiyi ayırmak ise ünlü mekanın çalışanlarına düştü. Bodrum’un en pahalı mekanlarından bir olan işletmede çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
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- Bodrum'daki ünlü işletmede maske kavgası! Yumruklar havada uçuştu
Bodrum'daki ünlü işletmede maske kavgası! Yumruklar havada uçuştu
İHA | 24 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:43 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 11:43