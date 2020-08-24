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Bodrum'daki ünlü işletmede maske kavgası! Yumruklar havada uçuştu

İHA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:43 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 11:43

Sosyetenin uğrak mekanı olan Bodrum’un Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan ünlü işletmede maske mesafe tartışmasında yumruklar havada uçuştu. Kavgaya karışanlar güçlükle ayrıldı.


Bodrum’un en ünlü mekanlarından biri olan Maçakızı’nda iddiaya göre maske mesafe kuralı nedeniyle kavga çıktı. Göltürkbükü sahilinde bulunan işletmede deniz kenarında oturan 2 kişi maske ve mesafe kuralına uymayınca başka bir kişi tarafından uyarıda bulunuldu. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde birbirine giren 2 kişiyi ayırmak ise ünlü mekanın çalışanlarına düştü. Bodrum’un en pahalı mekanlarından bir olan işletmede çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
 
 
 

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