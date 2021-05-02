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Bodrum'da yüksek sesin kaynağı bulundu! Yunan Adaları...

AA |  02 Mayıs 2021 Pazar - 23:00 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 23:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir duyulan yüksek sesin Yunan Adaları'ndan gerçekleştirilen Paskalya kutlamalarında kaynaklandığı bildirildi.


Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir süredir Bodrum'da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya Kutlamaları'ndan gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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Muğla Bodrum Yunan Adaları
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