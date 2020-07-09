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Bodrum'da 'Tutunamayanlar' tatili

Bodrum'da 'Tutunamayanlar' tatili Ünlü oyuncular Doğu Demirkol, Yeliz Kuvancı ve Hande Katipoğlu, Bodrum tatiline çıktı.
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