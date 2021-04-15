Bodrum'da silahlı kavgaya karışmıştı! Mustafa Üstündağ ilk kez konuştu

Oyuncu Mustafa Üstündağ, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde silahlı kavgaya karışmıştı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa Üstündağ ilk kez konuştu: "40 kişi üzerimize geldi. Ben olayları ayırmaya çalışıyorum ama bana ve kız arkadaşıma tekme attılar" İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

TOSFED Ralli Kupası töreninde bir kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu beş kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa Üstündağ ilk kez konuştu. Youtube 'da canlı yayınlanan Cüneyt Özdemir'in programına konuk olan Üstündağ, yaşanan kavgayı anlattı.

"40 KİŞİ ÜZERİMİZE GELDİ"

Ünlü oyuncu, "Böyle anlamsız bir gündem yarattığım için çok üzgünüm. Beni Ralli Kupası'na davet ettiler, 'kupa töreninde siz de olun' dediler. Kız arkadaşım, arkadaşım ve arkadaşımın eşi ile kupa törenine gittik. Yarış bitti, epey bir zaman geçti, arkadaşım gelmedi. Ben de çevremdekilere durumu sordum, cevap alamadım. Sonrasında kaza olduğunu söylediler. Fakat ambulans yoktu. Ben de 'böyle bir yarışma yapıyorsunuz; ambulans yok. Bunu her yerde paylaşacağım' dedim. Sonrasında arkamda arbede çıktı. Bize saldırdılar, bir anda 40 kişi üzerimize geldi. Bodrum 'da bir esnaf ağabeyimi aradım. Onlar geldi, onları da dövdüler" ifadelerini kullandı.

"BANA VE KIZ ARKADAŞIMA TEKME ATTILAR"

Yaralama olayı hakkında da konuşan Üstündağ, "Arbede çıkıyor, arbedede silah patlıyor ve arkadaşım kendi arkadaşını vuruyor. Ben olayları ayırmaya çalışıyorum ama bana ve kız arkadaşıma tekme atıyorlar. Bana 'artist misin?' diyorlar, 'Evet artistim' dedim. Kısaca ben bilmediğim olaylar arasında kaldım" açıklamasını yaptı.

"YANLIŞ ANLAŞILMAYDI"

Mustafa Üstündağ, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Basın açıklamasını daha sonra yapacağız. Bir yanlış anlaşılmaydı" demişti.