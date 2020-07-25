Bodrum'da Sertab Erener rüzgarı

Pandemi nedeniyle kapı girişlerinde ateş ölçümü, maske dağıtımı ve dezenfeksiyon ile başlayan önlemler, etkinlik alanında da uygulandı. Üç bini aşkın kapasitesi olan Bodrum Antik Tiyatro'da, bin 500 biletli izleyici tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni ile gerçekleşen etkinlik, müziğin iyileştirici gücüne inanan sanatseverleri bir araya getirdi.

Performansına, "Bugünü görebileceğimize pek de inanmıyordum. Biraz azız, biraz eksiğiz bu gece, ama olsun. Hep birlikteyiz ve sağlıklıyız, önemli olan da bu. Gelirken sizleri izledim. Hepiniz çok dikkatliydiniz. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen giderken de dikkati elden bırakmayın" sözleriyle başlayan Sertab Erener , dillere pelesenk olan şarkılarını birbiri ardına söyleyerek hayranlarını adeta mest etti.

Performansının ikinci yarısında yeni albümünün şarkılarını da seslendiren sanatçı, finalde "Müzik iyileştiricidir. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimleydiniz bu gece. Bütün dünya zor bir dönemden geçiyor. Birbirimizi ayrıştırmayalım yeter. Ele ele verince üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok, buna inanın" diyerek, iki saat 10 dakika süren performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.