Bodrum'da ortaya çıkan sürpriz aşk!

Önceki gün Bodrum’da objektife takılan iş dünyasının başarılı ismi Önder Fırat’ın yanında spor spikeri Şükran Albayrak vardı. Fırat ve Albayrak’ın, altı aydır flört ettiği ortaya çıktı.
Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; şu sıralar Fırat’ın Bodrum’daki evinde tatil yapan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de plaj dönüşü fotoğraflanmaktan kurtulamadı.
Çifti meğer spor tutkuları bir araya getirmiş. Spor haberciliğinin başarılı isimlerinden olan ve Tivibu Spor’da ana haber bültenini sunan Şükran Albayrak, uzun yıllar Fenerbahçe Bayan Basketbol ve Milli Takım’da forma giymişti. Bilindiği gibi ünlü sanayici de sıkı bir spor tutkunu ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nde asbaşkanlık yapmış bir isim.
Bu arada şortuyla objektife takılan Önder Fırat, hem yeni saç modeli hem de fit vücuduyla dikkat çekerek, "aşk yaramış" dedirtti.