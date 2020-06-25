Bodrum'da korkutan yangın! Ekipler müdahale etti!

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bodrum'un Yalıkavak mahallesi Küdür mevkiindeki makilik alanda, saat 15.45 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışması başlattı. Yerleşim yerinin yakınındaki yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Bodrum 911 Derneği ekipleri müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde site ile villaların yakınındaki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit eden yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İtfaiye aracını durdurup, kaplumbağayı kurtardı

Öte yandan, alevlerin ortasında kalan kedi yavrusu ise söndürme çalışmasına destek veren bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı. İtfaiyenin hortumuyla yıkanan kedi yavrusu daha sonra veterinere götürüldü.

Yangın bölgesine giden itfaiye ekibinin, aracını durdurup yol orasında kalan kaplumbağayı kurtararak yolun kenarına aldığı anlar ise fotoğraf karesine yansıdı.