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Bodrum'da korkutan yangın! Ekipler müdahale etti!

AA |  25 Haziran 2020 Perşembe - 16:32 | Son Güncelleme : 25 06 2020 - 19:26

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.


Bodrum'un Yalıkavak mahallesi Küdür mevkiindeki makilik alanda, saat 15.45 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışması başlattı. Yerleşim yerinin yakınındaki yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Bodrum 911 Derneği ekipleri müdahale etti.
 
KONTROL ALTINA ALINDI
 
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. 
 
Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde site ile villaların yakınındaki  otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler,  rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.
 
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın  söndürme helikopteri, 4 arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire  Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
 
Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit eden yangını güçlükle kontrol  altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.
 
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 10 hektarlık  alanın zarar gördüğü öğrenildi.
 
İtfaiye aracını durdurup, kaplumbağayı kurtardı
 
Öte yandan, alevlerin ortasında kalan kedi yavrusu ise söndürme  çalışmasına destek veren bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı. İtfaiyenin  hortumuyla yıkanan kedi yavrusu daha sonra veterinere götürüldü.
 
Yangın bölgesine giden itfaiye ekibinin, aracını durdurup yol orasında  kalan kaplumbağayı kurtararak yolun kenarına aldığı anlar ise fotoğraf karesine  yansıdı.
 

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Muğla Bodrum orman yangın
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