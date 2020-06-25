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Bodrum'da korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

DHA |  25 Haziran 2020 Perşembe - 16:32 | Son Güncelleme : 25 06 2020 - 16:36

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için yangına müdahale ediyor.


Bodrum'un Yalıkavak mahallesi Küdür mevkiindeki makilik alanda, saat 15.45 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışması başlattı. Yerleşim yerinin yakınındaki yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Bodrum 911 Derneği ekipleri müdahale ediyor.
 

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