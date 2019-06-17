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Bodrum'da tekne battı! Ölü ve kayıplar var

AA |  17 Haziran 2019 Pazartesi - 10:03 | Son Güncelleme : 17 06 2019 - 10:39

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi açıklarında, bugün saat 07.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı.


Bodrum açıklarında batan teknedeki 31 düzensiz göçmen  kurtarıldı, kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin  bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi  ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik  helikopteri sevk edildi.
 
 Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.
 
Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söylemeleri üzerine 34 metre  derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları devam  ediyor.
 

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