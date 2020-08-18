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Bodrum'da deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi!
Bodrum’da denizin dibine metrelerce duvar örülmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi. Bu kadarına da pes dedirten görüntülerin ardından Pina yarımadasına giden ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleler, dolgu ile yapılmış plajlar, duvar örülü sahiller de gün yüzüne çıktı.
Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina yarımadasında deniz dibine yapılmış metrelerce uzunluğundaki beton duvarlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi.