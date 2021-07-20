Tüm Türkiye Bodrum'da yaşanan tecavüz olayını konuşuyor. Lahmacunuyla ünlü olan bir otelde gerçekleşmiş ve 18 yaşındaki M.Ö. isimli kıza, 19 yaşındaki B.D. adlı genç tecavüz etmişti. Olayın perde arkasında yaşananlar ortaya çıkmaya başladı. Genç kıza tecavüz eden B.D.'nin sevgilisi olduğu öğrenildi. B.D. ile M.Ö. arasında önceki akşam nedeni bilinmeyen bir kavga çıktı. Gecenin ilerleyen dakikalarında adam, sevgilisine tecavüz etti. (Sabah)
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- Bodrum'da dehşet gecesi! Tecavüzcü sevgili çıktı
Bodrum'da dehşet gecesi! Tecavüzcü sevgili çıktı
20 Temmuz 2021 Salı - 7:41 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 7:41