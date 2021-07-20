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Bodrum'da dehşet gecesi! Tecavüzcü sevgili çıktı

20 Temmuz 2021 Salı - 7:41 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 7:41

Bodrum'daki tecavüz olayının perde arkası ortaya çıktı. M.Ö adlı genç kız odasında sevgilisi B.D ile bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Kavganın ardından B.D. genç kıza tecavüz etti.


Tüm Türkiye Bodrum'da yaşanan tecavüz olayını konuşuyor. Lahmacunuyla ünlü olan bir otelde gerçekleşmiş ve 18 yaşındaki M.Ö. isimli kıza, 19 yaşındaki B.D. adlı genç tecavüz etmişti. Olayın perde arkasında yaşananlar ortaya çıkmaya başladı. Genç kıza tecavüz eden B.D.'nin sevgilisi olduğu öğrenildi. B.D. ile M.Ö. arasında önceki akşam nedeni bilinmeyen bir kavga çıktı. Gecenin ilerleyen dakikalarında adam, sevgilisine tecavüz etti. (Sabah)
 

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