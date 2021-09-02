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Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altında

AA |  02 Eylül 2021 Perşembe - 19:07 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 19:07

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.


Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 12 helikopter, çok sayıda arazöz, Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait itfaiyeler ve su tankerlerince müdahale edildi.
 
Çalışmalara, ilçedeki bazı inşaat firmalarına ait mikserler, Bodrum Belediyesi ekipleri ve gönüllüler de destek verdi.
 
Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle tarım arazilerine de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
 
Yangında 5 hektarı ormanlık, 8 hektarı ziraat olmak üzere 13 hektarlık alan zarar gördü.
 
Ekipler, havadan ve karadan soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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Muğla' Bodrum yangın
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