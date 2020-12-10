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Bodrum'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 0:29 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 0:44

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.


Alınan bilgiye göre, Ş.D. (38) Yahşi Mahallesi Defne Sokak'taki  evlerinde eşi Vedat D. (38) ile aile sorunları nedeniyle tartıştı. Ş.D.  tartışmanın eyleme dönüşmesi sonrası elindeki meyve bıçağıyla eşini vücudunun  farklı bölgelerinden bıçakladı.
 
Sesleri duyan komşularının durumu bildirmesinin ardından olay yerine  112 Acil Servis ekipleri ve polis geldi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Vedat  D'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir  hastaneye kaldırdı. Aşçı olduğu belirtilen Vedat D, hastanede yapılan  müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Katil zanlısı Ş.D. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına  alındı.
 
Çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.
 
  
 

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Muğla Bodrum kadın
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