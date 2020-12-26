Bodrum’da aralıklarla yağan yağmur sonrasından çıkan gökkuşağı Bodrum’u aydınlattı. Mavi denizle buluşan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin önünden gökkuşağını çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısından şok oldu. Paket servisçileri ise yollarda durarak gökkuşağının fotoğraflarını çekti.
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- Bodrum'da bir anda ortaya çıktı herkes baka kaldı
Bodrum'da bir anda ortaya çıktı herkes baka kaldı
İHA | 26 Aralık 2020 Cumartesi - 19:00 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 19:00