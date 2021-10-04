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Bodrum'da 5 yıldızlı bir otelin lojmanında yangın paniği!

MUĞLA (AA)  |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 7:25 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 7:25

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.


Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisindeki 5 yıldızlı bir otelin  lojman kısmından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
 
Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile Muğla  Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye  ekibi sevk edildi.
 
 
Çalışmalara ilçedeki bazı inşaat firmalarına ait beton mikserleri de  su taşıyarak destek verdi. Polis ekipleri yangının çıktığı alanın çevresinde  güvenlik tedbiri aldı. Lojmandaki otel personeli ise tahliye edildi.
 
 
Yakıt tanklarının bulunduğu alanda zaman zaman patlamaların da  yaşandığı yangının yayılmaması için yoğun mücadele sarf edildi. Yangın, uzun  uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
 
 
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma ve hasar tespit  çalışması başlatıldı.
 

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Bodrum otel yangın lojman
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