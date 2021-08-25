Bodrum'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 12.15'te Bodrum ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Öte yandan, ekipler aynı tarihte saat 13.45'te Bodrum ilçesi açıklarında özel bir tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tekne içerisindeki 16 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.