Bodrum Belediyesi memur alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Bodrum Belediyesi 25 zabıta memuru alıyor. Bodrum Belediyesi zabıta memuru alımı ilanına başvuru yapacak adayların lisans mezunu olmaları gerkiyor. Peki, Bodrum Belediyesi zabıta alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Bodrum Belediyesi zabıta memuru alımı ilanı ve detayları...

Bodrum Belediyesi 657 sayılı Devlet Memur ları Kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla 25 zabıta memuru alıyor. Peki, Bodrum Belediyesi zabıta alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Bodrum Belediyesi zabıta memuru alımı ilanı detayları...

Bodrum Belediyesi zabıta alıyor. Bodrum Belediyesi'ne alınacak 25 zabıta memuru için belediye internet sitesinden ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla 25 zabıta memuru alıcağı belirtildi.

Zabıta memuru ilanına başvuru yapacak adayların herhangi bir lisans programından mezun olmaları ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. Adayların KPSS 'den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

BODRUM BELEDİYESİ'NE BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak içi başvurucak adayların başvuru belgelerini 12 Ekim -16 Ekim tarihleri arasında Bodrum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerekiyor.

Adayların başvurularını şahsen yapmaları gerekiyor. Posta ile yapılacak başvuruların kabul edilmeyecek.

Başvuru yapan adaylar KPSS puanına göre sıralanacak ve en jyiksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının 5 kayı aday sınava çağrılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların lisetesi 23 Ekim'de Bodrum Belediyesi internet sitesinden duyurulacak.