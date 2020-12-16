Bodrum Belediye Başkan Yardımcılarına saldırı girişimi!

Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu’na yönelik saldırı girişimi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, saldırı, belediyenin Fen İşleri’nde eski hükümlü kadrosunda çalışan bir güvenlik görevlisi tarafından gerçekleştirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu'na yönelik saldırı girişimi yaşandı.

Edinilen bilgiye göre saldırı, belediyenin Fen İşleri'nde eski hükümlü kadrosunda çalışan bir güvenlik görevlisi tarafından gerçekleştirildi.

İddiaya göre, şüpheli güvenlik görevlisi görev yeri değişikliği sebebiyle başkan yardımcıları ile birkaç kez görüştü. Ardından tekrar belediyeye gidip elindeki çakı bıçağı ile saldırmak istedi.

Şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (Kaynak: Sabah)