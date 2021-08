Böcek ısırması sonrası görülüyor! Hayati risklere neden oluyor!

İç Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Taner Has, böcek ısırmaları hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Has, yüksek ateş, titreme, ağrı ve enfeksiyon gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiği önerisinde bulundu.

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla böcek ısırmalarının daha sık görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Taner Has, “Böcek ısırmaları sonrasında ateşin 37,5 derecenin üstüne çıkması, titreme, enfeksiyon belirtileri durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir” dedi



Böcek ısırıklarında vücudun verdiği diğer tepkileri de anlatan İç Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Taner Has şu bilgileri verdi:



“Isırılan bölgenin çevresinde ince kırmızı çizgi görünümünde lanfanjit belirtileri, ısırığın etrafında yaralar ya da beyaz renkli apseler, şiddetlenen ağrı, grip semptomları, 30 dakika ile 6 saat içerisinde mide bulantısı, kramp ya da ülser oluşumu, ısırmanın üzerinden 48 saat geçmesine rağmen oluşan kırmızılıkların büyümesi diğer belirtiler arasında yer alır. Bu durumlarda ve özellikle de böceğin soktuğu bölge ağız, burun gibi solunuma doğrudan etki edebilecek bölgelerdeyse acilen bir hekime başvurulması gerekmektedir.”



Böcek ısırmaları sonrasında yaşanabilecek en tehlikeli durumun anafilaksi olduğunu belirten Uzm. Dr. Taner Has, “Anafilaksi, hayati risklere neden olabilecek alerjik bir durumdur. Anafilaksi durumunda ısıran böcek zehirli olmasa dahi vücudunuzda yan etkiler yaratabiliyor. Böcek ısırması sonrasında vücudunuzda aniden kaşınma ve kabarmalar oluyorsa dikkatli olmalısınız.



Nefes almada zorluk, dil ya da küçük dilde oluşan şişmeler, yutkunma zorluğu gibi belirtiler en sık karşılaşılan belirtiler arasında yer alıyor. Ayrıca mide bulantısı ya da kusma, yüzde şişme ve bilinç kaybı alerjik reaksiyonun daha ciddi olduğunu gösteriyor. Böcek ısırması sonrasında yaşanabilecek etkiler böceğe göre değişiklik gösteriyor.



Sivrisinek ısırıklarında genellikle ısırılan bölge sert bir hal alarak kaşınıyor. Bölgeye baktığınızda birden fazla ısırık görebilirsiniz. Özellikle yaz sezonunda ortaya çıkan ateş karıncaları zehirli olduklarından ısırdıkları bölgede yoğun ağrı gözükebiliyor. Kırmızı kabarcıkların üzerinde oluşan beyaz noktalar olarak kendisini gösteren ısırmalar şiddetli alerjik reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Pire ısırmaları genellikle ayak ve bileklerde görülüyor. Isırmanın hemen ardından oluşan kırmızılıklar tehlikeli olmasa da yoğun kaşınma nedeniyle rahatsız edebiliyor” açıklamasında bulundu.



Uzm. Dr. Taner Has, böcek ısırmaları arasında en tehlikelisinin kene olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Has, “Kenenin cinsine göre değişmekle birlikte ağrı, şişme ve nefes almada zorluk görülebiliyor. Eğer kene bir virüs taşıyorsa tehlike artıyor. Kene ısırmasında, keneyi çıkarmayı denemeden hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız” diye konuştu.



“Uyuz belirtileri, böceğin ısırmasından yaklaşık 1 ay sonrasında kendisini hissettirmeye başlıyor” diyen Dr. Taner Has şu konulara da dikkat çekti:



"Çevrenizde uyuz kapan birisi bulunuyorsa ya da ısırma anını hissettiyseniz hemen bir uzmandan yardım almalısınız. Örümceklerin pek çok farklı çeşidi olduğundan örümcek ısırmalarını genellemek mümkün olmuyor. Çoğu zaman tehlikesiz bir durum olsa da ısırması durumunda hayati risk oluşturabilecek örümcekler de bulunuyor. Isırılan bölgede iki küçük nokta olarak kendisini gösteren örümcek ısırmaları sonrasında alerjik reaksiyonların ortaya çıkabileceğini unutmamalısınız. Arı sokması sonrasında iğnenin girdiği bölgede beyaz renkli bir alan oluşuyor. Çevresinde ise kızarma, şişme ve kaşıntı oluşabiliyor. Ancak arı sokmaları sonrasında sıklıkla alerjik reaksiyonlar görüldüğünden dikkatli olmak gerekiyor.’’