07 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.331 -0.02 EURO 9,5160 0.42
USD 7,8340 0.27 ALTIN 467,080 1.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bob Dylan şarkılarının haklarını sattı! 300 milyon dolar...

07 Aralık 2020 Pazartesi - 18:08 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 18:08

Dünyaca ünlü sanatçı Bob Dylan (79), 600'den fazla şarkısının tüm telif haklarını 300 milyon dolara Universal Music'e sattı.


Universal şirketi, albümleri bugüne kadar 125 milyondan fazla satan Bob Dylan'ın yazıp bestelediği 600'den fazla şarkısının tüm haklarını satın aldığını açıkladı. Satış rakamı açıklanmasa da Dylan'a ödenen tutarın 300 milyon dolar olduğu konuşuluyor.
 
İlk şarkılarından son albümüne kadar 1962'de başlayan tüm kariyerini kapsayan anlaşma, şarkılarının telif haklarını kendisi kontrol eden Dylan ile yapıldı.
 
Universal Music Group CEO'su Lucian Grainge, Bob Dylan'ın şarkı yazma sanatının en büyük uygulayıcılarından biri olduğunu söyledi.

ETİKETLER

bob dylan şarkı hak satış
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.