Bob Dylan şarkılarının haklarını sattı! 300 milyon dolar...

Dünyaca ünlü sanatçı Bob Dylan (79), 600'den fazla şarkısının tüm telif haklarını 300 milyon dolara Universal Music'e sattı.

Universal şirketi, albümleri bugüne kadar 125 milyondan fazla satan Bob Dylan'ın yazıp bestelediği 600'den fazla şarkısının tüm haklarını satın aldığını açıkladı. Satış rakamı açıklanmasa da Dylan'a ödenen tutarın 300 milyon dolar olduğu konuşuluyor.

İlk şarkılarından son albümüne kadar 1962'de başlayan tüm kariyerini kapsayan anlaşma, şarkılarının telif haklarını kendisi kontrol eden Dylan ile yapıldı.