Boat Show 2021 ne zaman? Boat Show bu yıl nerede yapılacak, Boat Show 2021 İstanbul detayları…

Marmara Boat Show kapılarını açıyor. Marmara Boat Show Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları ve Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, Anadolu Expo Fuarcılık tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile MarinTurk İstanbul City Port ev sahipliğinde deniz üzerinde yapılacak. Peki, Boat Show 2021 ne zaman? Boat Show 2021 nerede olacak? İşte Boat Show 2021 hakkında merak edilenler…

Doğa ve deniz tutkunlarının merakla beklediği Boat Show Kamp ve Karavan Fuarı başlıyor. Fuarda, fiyatları 65 bin TL ile 60 milyon TL arasında değişen 118 tekne deniz üzerinde sergilenirken, fiyatları 70 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişen 80 karavan kıyıda doğa ve deniz tutkunları için görücüye çıkacak. Peki, Boat Show 2021 ne zaman? Boat Show bu yıl nerede yapılacak?

BOAT SHOW 2021 NE ZAMAN?

18 Eylül’de Marintürk İstanbul City Port Pendik Marina’nın ev sahipliği yapacağı fuarda, fiyatları 65 bin TL ila 60 milyon TL arasında değişen 118 tekne deniz üzerinde sergilenirken, fiyatları 70 bin TL ila 2 milyon TL arasında değişen 80 karavan kıyıda doğa ve deniz tutkunları için görücüye çıkacak.

Pandemi koşullarında güvenliğin öne çıktığı tekne ve karavan teknolojilerinin ilk kez tanıtılacağı 2’nci Marmara Boat Show’da çadır, kamp malzemeleri ve tekne aksesuarları da yer alıyor. Bu yıl Boat Show’a yerli üreticiler yüzde 100 yerli üretim 55 tekne ile çıkarma yapacak. Hem motoryat hem yelkenli özelliği olan ve yakıt tasarrufu ile öne çıkan katamaranlar, çift gövdeli yazlık ev genişliği ve konforuyla fuarın gözdeleri arasında yer alıyor. Gemi ve yat sektörü ihracatı nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 279.6 artarak 109 milyon 912 bin dolara yükseldi. Güvenli tatil tercihi olarak öne çıkan karavanların da 2021 yılında satışları arttı.

FUAR BU YIL İLK KEZ AÇIK HAVADA GERÇEKLEŞECEK

Boat Show, uzun zamandır eylül ayında deniz üzerinde düzenleniyor. Bu yıl Marmara Boat Show olarak Kamp Karavan Fuarı ile birleşti. Kamp Karavan Fuarı da açık havada düzenlenecek.

Teknelerde randevulu ve en fazla 2 kişiyle gezilebilecek. Kapı girişlerinde HES kodu kontrolü yapılacak. Standlar da üstü kapalı, yanlar açık olduğu için daha güvenli olacak.