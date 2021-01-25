BMW'nin yeni motosikletleri yolda!

Kökleri BMW Motorrad’ın R 32 ve R 5 modellerine dayanan Yeni BMW R 18’i 2020 yılında ülkemizde satışa sunan BMW Motorrad, Yeni BMW R 18 Classic modelini de 2021 yılı içerisinde yollarla buluşturmayı planlıyor. Yeni BMW R 18’in farklı modellerini de yine yıl içerisinde getirmeyi planlayan BMW Motorrad, R 18 ailesini genişletmeye devam edecek. Ayrıca, ikonik GS modellerinin ’’40 Years GS Edition’’ özel serileri de yıl içerisinde showroomlara gelecek.

Motorlarda kapsamlı değişikler



BMW Motorrad’ın “RT” kısaltması kırk yıldan uzun bir süredir dinamik touring motosikletleri dünyasıyla birlikte anılıyor. BMW Motorrad bu durumun gelecekte de aynı şekilde devam etmesi amacıyla Yeni BMW R 1250 RT üzerinde kapsamlı değişiklikler ve yenilikler gerçekleştirdi. BMW ShiftCam teknolojisine sahip boxer motoruyla Yeni BMW 1250 RT, 7750 dev/dk’da 136 bg güç ve 6250 dev/dk’da 143 Nm tork üretiyor. 3 farklı sürüş modunun yanında, BMW Motorrad’ın yeni nesil ABS Pro sistemi de Yeni BMW R 1250 RT’de standart olarak sunuluyor. Sınıfındaki en hafif motosikletlerden olan Yeni BMW S 1000 R, 11000 dev/dk’da 165 bg güç ve 9250 dev/dk’da 114 Nm tork üretiyor.