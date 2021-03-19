BMW'nin performanslısına binmek 2.3 milyon TL'den başlıyor

Sınırlı sayıda satışa sunulan her iki modelden Yeni BMW M3 Competition Sedan 2.350.000 TL, Yeni BMW M4 Competition Coupé ise 2.400.000 TL’den başlayan fiyatlarla performans tutkunlarını bekliyor. Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé, 8 ileri M Steptronic şanzımanla yollarla buluşuyor. Arkadan itiş seçenekleriyle sürüş keyfini doruklara çıkaran her iki modelin de kalbinde M TwinPower Turbo teknolojisine sahip yüksek devirli altı silindirli sıralı motor yer alıyor.

510 beygir güç



Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé, 510 bg yüksek performanslı BMW M TwinPower Turbo sıralı 6 silindirli benzinli motoru ve motor sporlarından uyarlanan çeşitli hareketli ve yürüyen aksam teknolojilerini içeriyor. Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé, 0'dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ve 0'dan 200 km/s hıza ise yalnızca 12,5 saniyede ulaşıyor.

Araçların orta konsolundaki yer alan M Modu düğmesini ile mevcut durumuna en uygun sürüş deneyimi yaşamak için ayarlamalar yapılabiliyor. Ayrıca, gösterge paneli ve BMW Head-Up Display'deki ekranların tepki ve özelliklerini de bu düğme ile ayarlamak mümkün oluyor. Road ve Sport modlarının yanı sıra, M Drive Professional özelliğiyle TRACK modu da eklenebiliyor. Araçların orta konsolundaki yer alan M Modu düğmesini ile mevcut durumuna en uygun sürüş deneyimi yaşamak için ayarlamalar yapılabiliyor. Ayrıca, gösterge paneli ve BMW Head-Up Display'deki ekranların tepki ve özelliklerini de bu düğme ile ayarlamak mümkün oluyor. Road ve Sport modlarının yanı sıra, M Drive Professional özelliğiyle TRACK modu da eklenebiliyor.