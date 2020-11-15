BMW'nin lüks elektriklisi 2021'de Türkiye'de

2021’in son çeyreğinde Türkiye’ye gelecek olan BMW iX, 500 bg gücü, 0-100 km’ye 5 saniyenin altında ulaşan performansı ve WLTP kriterlerine göre 600 kilometreden fazla sürüş menzili sunan bataryasıyla dikkat çekiyor. BMW iX’in hızlı şarj ile 40 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilen bataryası, aynı zamanda on dakika içerisinde 120 km’den fazla sürüş menzili sunabilecek.BMW iX'teki sürüş sistemi, otomobilin iki elektrik motorunu, güç elektroniklerini, şarj teknolojisini ve yüksek voltajlı bataryayı kapsayan beşinci nesil BMW eDrive teknolojisine dayanıyor.

Boyutları X7’ye benziyor

BMW iX'in yol tutuş yetenekleri ve kabin içindeki konfor seviyesi, azaltılmış sürtünme kuvveti ile alüminyum uzay çerçevesi ve sınıfında öncü ‘Carbon Cage’ ile sağlanıyor. BMW iX'in 0.25 Cd’lik sürtünme katsayısı tek başına aracın menziline 65 kilometre eklemeyi başarmış.zUzunluk ve genişlik bakımından BMW X5 ölçülerinde olan BMW iX, kavisli tavan yapısı ve yüksekliğiyle BMW X6’yı anımsatırken, geniş tekerlek jantları sayesinde BMW X7 ile benzerlik gösteriyor.

Shy Tech konsepti

BMW iX'in yeni tasarımı ‘‘Shy Tech’’ ilkesiyle tasarlanan kabini dikkat çekici. ‘‘Shy Tech’’ ilkesi yalnızca kullanıldığı zaman işlevlerini ortaya çıkaran teknolojik yaklaşımı ifade ediyor. Fazla görünür olmayan hoparlörleri, sıra dışı tasarlanan havalandırma kanallarında da bu tasarımın izleri görünüyor.BMW iX’te kullanılan panoramik cam tavan tek parçalı şeffaf yüzeyiyle, herhangi bir çapraz destek olmadan tüm iç mekanı kaplayarak, BMW modellerinde şimdiye kadar kullanılan en büyük cam tavan olma özelliğine sahip.

Dijital araç platformu

Ülkelere bağlı değişiklik gösterebilmekle birlikte, BMW iX’in tüm fonksiyonları aktifken ve tam yükte çalışırken, 30 Gbit/sn'ye varan veri hızıyla iletişim kuran Gigabit Ethernet teknolojisi sayesinde BMW iX trafik, park alanları, tehlikeli durumlar veya yol işaretleri hakkında daha fazla veriyi toplayabiliyor, bu verileri anonim bir biçimde yapay zeka yardımıyla değerlendirebiliyor. 5G ağının sunduğu gelişmiş bağlantıyla birlikte bilgi-eğlence, otomatik sürüş ve yol güvenliği alanlarında önemli iyileştirmeler da yaşanması hedeflenmekte.