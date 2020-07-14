BMW’nin ilk elektrikli ‘’X’’ i 2021'de Türkiye'de

BMW’nin Çin’deki fabrikasında üretilecek olan Yeni BMW iX3, barındırdığı beşinci nesil eDrive teknolojisini de gözler önüne seriyor. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi sayesinde elektrikli motor, şarj ve yüksek voltajlı batarya teknolojilerinde önemli bir gelişim sağlanarak performans, verimlilik ve menzil konusunda en iyi seviyelere ulaşılabiliyor . Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi, Yeni BMW iX3’ten sonra önümüzdeki dönemde BMW iNext ve BMW i4 modellerinde de kullanılacak.Araç, 2021 ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkacak.

290 BG güce sahip

Yeni BMW iX3'ün elektrik motoru, yapılan geliştirmeler sonucunda BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç yoğunluğuna sahiptir. Yeni güç ünitesi, 290 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreterek BMW genlerine yakışır bir performans ortaya koyuyor. Bu yüksek güç çıkışı, Yeni BMW iX3’ü 6.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor. Üstün çekiş gücü ve maksimum verimliliğiyle Yeni BMW iX3, efsane BMW sürüş keyfini doruklarda yaşatıyor.

10 Dakika Şarjla 100 Kilometre Menzil

BMW’nin şimdiye kadar kulandığı en yüksek voltaj ve depolama kapasitesine sahip pil hücresi teknolojisiyle Yeni BMW iX3, WLTP kriterlerine göre 459 kilometre, NEDC test kriterlerine göre ise 520 kilometrelik bir menzil sunuyor. Beşinci nesil eDrive teknolojisine sahip Yeni BMW iX3, yalnızca 10 dakikada WLTP kriterlerine göre yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaşırken hızlı şarj istasyonlarında 34 dakikada yüzde 80’lik şarj kapasitesine ulaşıyor.