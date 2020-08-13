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BMW motosiklette 40.yıl sürprizi

13 Ağustos 2020 Perşembe - 22:47 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 22:47

BMW Motorrad, orta ölçekli modelleri BMW F 750 GS, F 850 GS ve BMW F 850 GS Adventure için "40 Years GS Edition" versiyonu üretti.


BMW modellerinin 40'ıncı yılı için özel üretilen "40 Years GS Edition"  Ekim ayı itibariyle Türkiye’de satışa çıkacak. Yeni renkler eklenen  BMW F 750 GS, F 850 GS ve F 850 GS Adventure'ın özellikleri artacak.  Tüm modellerde yeni LED sinyal lambaları ve kokpitin ön sağ kısmındaki USB şarj cihazı standart yer alacak. Motosikletlerde  ABS Pro ve Dinamik Çekiş Kontrolü (DTC) de standardlar arasında yer almakta.
 

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BMW Motorrad Adventure motosiklet
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