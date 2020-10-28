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BMW motorlara 40. yıl serisi

28 Ekim 2020 Çarşamba - 19:18 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 19:18

BMW Motorrad, Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure modellerini yollara çıkarıyor.


GS ailesinin 40. yılına özel olarak üretilen ‘’40 Years GS Edition’’ versiyonları da tanıtılan Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure, 269.310 TL ve 293.185 TL’den başlıyor. Ayrıca, GS serisinin 40. yılına özel olarak sunulan ‘’40 Years GS Edition’’ versiyonları da, Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure’ın paket seçenekleri arasında yerini aldı.
 
Boxer Motor performansı
 
Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure'da  7500 dev/dk’da 136 bg güç ve 6250 dev/dk’da maksimum 143 Nm tork sağlayan 2 silindirli boxer motor yer almakta.  Euro 5 emisyon standartlarına 
uyumlu motosiklet  12.5: 1 sıkıştırma oranına sahip. Hava ve su soğutmalı motor, ısı dağıtımını motosikletin ön bölümündeki solda ve sağda yer alan iki radyatör aracılığıyla gerçekleştirirken ShiftCam teknolojisiyle dikkat çekiyor.
 

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