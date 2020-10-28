BMW motorlara 40. yıl serisi

BMW Motorrad, Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure modellerini yollara çıkarıyor.

GS ailesinin 40. yılına özel olarak üretilen ‘’40 Years GS Edition’’ versiyonları da tanıtılan Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure, 269.310 TL ve 293.185 TL’den başlıyor. Ayrıca, GS serisinin 40. yılına özel olarak sunulan ‘’40 Years GS Edition’’ versiyonları da, Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure’ın paket seçenekleri arasında yerini aldı.

Boxer Motor performansı

Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure'da 7500 dev/dk’da 136 bg güç ve 6250 dev/dk’da maksimum 143 Nm tork sağlayan 2 silindirli boxer motor yer almakta. Euro 5 emisyon standartlarına

uyumlu motosiklet 12.5: 1 sıkıştırma oranına sahip. Hava ve su soğutmalı motor, ısı dağıtımını motosikletin ön bölümündeki solda ve sağda yer alan iki radyatör aracılığıyla gerçekleştirirken ShiftCam teknolojisiyle dikkat çekiyor.