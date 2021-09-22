BMW piyasaya çıkacak yeni M4 modeli için Continental'in SportContact 6 lastiklerine onay verdi. Continental 275/40 ZR18 (103Y) XL ve 285/35 ZR19 (103Y) XL ebatları için dünya çapında onay aldı. Teknik tasarımı; yüksek hızlarda yol tutuşu, direksiyon hâkimiyeti ve sürüş dengesine odaklanan SportContact 6, AB lastik etiketinin ıslak kavrama kategorisinde en iyi derecesini alarak ıslak yolda fren performansında yüksek başarı gösterdi.
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BMW M4'ün orjinal lastiği belli oldu!
22 Eylül 2021 Çarşamba - 17:08 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 17:08
Continental, BMW'nin yeni M4 modeli için SportContact 6 lastiklerinin orijinal ekipman onaylarını aldı.
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