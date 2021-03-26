BMW iX3 950 bin TL'den geldi!

WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken Yeni BMW iX3 yüksek performans ve verimliliği bir arada sunan beşinci nesil eDrive teknolojisiyle BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor. Geliştirmeler neticesinde 286 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreten elektrikli motor otomobili 0’dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede ulaştırıyor. Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile kavuşurken yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor. Elektromobiliteye olan yatırımlarını hız kesmeden devam ettireceklerini söyleyen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik; “Borusan Otomotiv olarak BMW’nin sürdürülebilirlik vizyonuna paralel şekilde Türkiye’de de elektromobilite dönüşümünün liderliğini yapmak istiyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi markalarımızın elektrikli modellerinin tamamını ülkemizde sunmayı hedefliyoruz. Karbon salımının düşürülmesiyle gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için üzerimize düşenin fazlasını gerçekleştirmek arzusundayız" dedi.

Beşinci Nesil BMW eDrive



BMW’nin Çin’deki fabrikasında üretilen Yeni BMW iX3, beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi sayesinde elektrikli motor, şarj ve yüksek voltajlı batarya teknolojilerinde yeni bir standart oluşturuyor. Performans, verimlilik ve menzil konusunda fark yaratan beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi, Yeni BMW iX3’ün yanında BMW iX ve BMW i4 modellerinde de kullanılacak.İnce yapıya sahip yeni nesil yüksek voltajlı bataryası sayesinde ağırlık merkezi, kardeşi BMW X3’e kıyasla 7.5 santimetre daha yere yakın olan Yeni BMW iX3, dinamik ve üstün bir yol tutuş sunuyor.