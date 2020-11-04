BMW Grubu'nun elektriklileri çoğalacak

2013 yılında başladığı elektrikli otomobil çalışmalarını geliştirmeyi hedefleyen BMW Group 2019 yılında toplam 500 bin adet elektrikli modelini yollara çıkardı. BMW Group, 2021 yılı sonunda 1 milyon adet elektrikli aracı tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, 2030 yılı sonunda 7 milyon adet elektrikli araç satışı hedefleyen grup bunların yarısından fazlasını ise tamamen elektrikli modellerden oluşturmayı planlıyor.

2024'e kadar uzadı

BMW i markasının teknolojik altyapısı MINI Countryman Plug-In Hybrid de dahil olmak üzere diğer modellerde de kullanılmaya başlandı. Yeni BMW i3 ve BMW i3’ün daha performanslı versiyonu BMW i3s ile MINI’nin ilk hibrit otomobili MINI Countryman Plug-In Hybrid de 2017 yılında tanıtıldı. 2018 yılı ise BMW i8 için önemli bir dönüm noktası oldu. BMW i8 modeli yenilenirken, BMW i8 Roadster da otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu. BMW i3’ün seri üretimi 2024 yılına kadar uzatılırken, yine 2019 yılında BMW Vision M Next’in de tanıtımı gerçekleştirildi.

Gelecek yıl Türkiye'deler

Ülkemizde 2021 yılının ilk çeyreğinde yollarla bulaşacak olan BMW iX3’ün yanı sıra, WLTP verilerine göre yaklaşık 600 kilometrelik menzile sahip BMW iNext ve 4 kapılı Gran Coupé tasarımına sahip BMW i4, gelecek yıllarda yollarla buluşacak. Ülkemizde yeni BMW 740Ld xDrive ve Yeni BMW 530i xDrive’da sunulan 48 V Mild-Hybrid teknolojisi sayesinde sürücülere performans ve verimlilik sunulması hedeflenmekte.48 V marş jeneratörü, hızlanma esnasında 11 beygire kadar ekstra güç sağlayarak otomobilin dinamik performansına katkıda bulunuyor.

Elektrikli İlk ‘’X’’ Modeli

BMW X ailesinin tamamen elektrikli ilk modeli olan Yeni BMW iX3, BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki en yeni temsilcisi olarak dikkat çekiyor. WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken Yeni BMW iX3, 2021 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’de yola çıkacak.