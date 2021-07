BMW’den hidrojenli otomobil!

BMW, çevre dostu yapısıyla öne çıkan hidrojen yakıt hücreli prototip modeli BMW i Hydrogen NEXT’in test sürüşlerini Avrupa yollarında gerçekleştiriyor. Hidrojen yakıt hücresi teknolojisi, BMW Group’un esnek aktarma organları stratejisi kapsamında geliştirdiği içten yanmalı motorları, plug-in hybrid sistemleri ve batarya temelli elektrikli araçları desteklemek için uzun bir gelecek potansiyeline sahiptir. Bu teknolojinin öne çıktığı en belirgin ve güçlü yönleri ise özellikle elektrik şarj altyapısına sahip olmayan, sık sık uzun mesafeli sürüşlerde araçlarını kullanan tüketiciler için çekici bir alternatif olması. İçten yanmalı konvansiyonel bir motorun işlevselliğini de bünyesinde barındıran BMW i Hydrogen NEXT, hava koşullarından etkilenmeden, yakıt deposunun hacmine paralel olarak kullanıcılarına yüksek bir menzil mesafesi sunuyor. Ayrıca hidrojen yakıt dolumu 3-4 dakika içinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

374 Beygir Güç Üretecek



BMW i Hydrogen NEXT’de kullanılan sistem, aracın yakıt deposunda taşıdığı hidrojen ile havadaki oksijenin kimyasal bir reaksiyona girerek ihtiyaç duyulan enerjiyi açığa çıkarması prensibi ile çalışıyor. Açığa çıkan bu enerji iki yönlü olarak ya pillerin dolumu ya da otomobilin hareketi için yönlendirilebiliyor. Bu sistem aynı zamanda tamamen elektrikli BMW iX3 ve i4 modellerinde de kullanılan eDrive teknolojisiyle birlikte uyum içerisinde çalışabiliyor. Böylece gerçekleşen hidrojen tepkimesi sayesinde 170 bg’lik bir güç ortaya çıkarken, ön ve arka akslarda bulunan elektrik motorların da desteğiyle BMW i Hydrogen NEXT toplamda 374 bg güç üretebiliyor. Yakıt hücresi modülünün hemen altında bulunan elektrik akımı dönüştürücüsü, tepkimeden ortaya çıkan enerjinin voltajını BMW i Hydrogen NEXT’e güç sağlayan elektrik motorunun voltajına göre ayarlayabiliyor. Bataryada depolanan enerji, sürüş boyunca hızlanma ve frenlemelerde ortaya çıkan enerjiden sağlanarak verimli bir şekilde üretiliyor.