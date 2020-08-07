BMW 5 Serisi’nin fiyatı belli oldu.1972’den beri üretilenBMW 5 Serisi yenilendi. Special Edition paket yapısında Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile yollara çıkan Yeni BMW 5 Serisi, 690.900 TL’den başlıyor. 5 Serisi, Türkiye’de 170 bg güç üreten 1.6 litrelik 520i benzinli, 252 bg güç üreten 2.0 litrelik 530i xDrive benzinli ve 190 bg güç üreten 2.0 litrelik 520d xDrive dizel motor seçenekleri ile satışa çıkıyor.

Special Edition donanımı

Adaptif LED Farlar, Apple Carplay & Android Auto ve Alarm Sistemi Yeni BMW 5 Serisi’nde standart sunulurken, Special Edition paketi daha dolu. Bu pakette Soft-Close Kapılar, BMW Live Cockpit Professional ve Kablosuz Şarj sistemi sunulurken, ilave olarak Harman/Kardon Ses Sistemi yer alıyor.

Sürücü Destek Sistemleri

Standart olarak sunulan Sürüş Asistanı ile gelen Şerit Terk Uyarısı ve yola paralel alanlara otomatik olarak park edilmesini ve paralel park yerlerinden otomatik manevra yapılarak çıkılmasını sağlayan Park Asistanı, modelin işlevselliğini artıran özellikler arasında. Ayrıca, direksiyon hareketlerini kaydeden ve daha sonra aracı 50 metre boyunca sürücünün müdahalesine gerek duymadan sıkışık ya da karmaşık alanlardan kolay çıkarabilen Geri Sürüş Asistanı 3 ve1 Serisi’nin ardından araçta yer almakta. .

Mild-Hybrid Teknolojisi

2.0 litrelik Mild-Hybrid benzinli motoruyla Yeni BMW 530i xDrive, 48 V Mild-Hybrid teknolojisi ile verimliliğe odaklanmış. 48 V marş jeneratörü, hızlanma esnasında 11 beygire kadar ekstra güç sağlayarak otomobilin performansına katkıda bulunuyor.