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BMGK Suriye'ye yardım için toplanıyor

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 15:33 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 15:58

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu Doğu Guta ve İdlib gibi Suriye'de acil insani yardıma ihtiyaç duyulan bölgeler için toplanacak.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) özellikle  Doğu Guta ve İdlib gibi bölgelere insani yardım sağlanmasının önemi vurgulanacak. 
 
Fransa'nın BMGK Daimi Temsilciliği, Konseyin diğer üyelerine  gönderdiği bilgilendirme mesajında, ülkesinin bugün yapılacak toplantıda,  "Suriye'deki insani durumu göz önüne getirmeyi, daha genelde de son dönemde  sahada yaşanan gelişmeleri ele almayı" hedeflediğini belirtti.
 
Bilgilendirme notunda, Fransızların bu aşamada BMGK'de ayrı bir acil  görüşme talep etmediği ancak konuyu olağan bir gündem maddesi altında açmayı amaçladığı kaydedildi.
 
BMGK'de yapılacak Orta Asya konulu  oturumun ardından yapılması  planlanan "diğer işler" başlığı  altındaki kapalı istişarelerde Fransa'nın öncelikli kaygısı olan Doğu Guta ve  İdlib’deki insani durumun ele alınmasının beklendiği ifade edildi.
 
Mesajda, Fransa'nın Afrin’de itidalli ve uluslararası hukuk ile  insani hukuka saygı içinde hareket edilmesi beklentisi içinde olduğu da  belirtildi.
 
BMGK'nin bu aşamada ilave ve yeni bir oturumunun söz konusu  olmadığının altı çizildi.
 
Fransa, BMGK'de Suriye'deki duruma ilişkin görüşme yapılmasını  talep etmişti.
 
Toplantıda Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik düzenlediği harekatın görüşüleceğine yönelik bazı haberler çıkmıştı. Ancak özellikle Fransa tarafından gelen açıklamalar,  toplantının Afrin'e değil, daha çok özellikle Doğu Guta gibi yerlere insani  yardımların ulaştırılmasına odaklanacağına işaret ediyor.
 
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de dün sosyal medya hesabından  BMGK'nin Suriye’deki duruma ilişkin istişareler düzenleyeceğini hatırlatarak  "Fransa, bilhassa insani yardıma erişimin sağlanmasının ivedilik arz ettiğinin  altını çizecek" açıklamasını yapmıştı.
 
Açıklamada, Fransa'nın kuşatma altındaki 400 bin sivilin kritik  durumda olduğu Doğu Guta’ya insani yardım erişiminin derhal açılmasını talep  ettiği vurgulandı.
 
Fransa'nın Astana Anlaşması’nın garantör güçlerini bu çerçevede İdlib,  Humus ilinin kuzeyi, Guta ve Suriye’nin güneybatısında oluşturulan çatışmasızlık  bölgelerine riayet edilmesini sağlamaya çağırdığı kaydedilen açıklamada,  Fransa'nın, sahadaki son gelişmeler göz önüne alınarak Suriye’deki duruma ilişkin  BMGK'nin acilen toplanmasını talep ettiği belirtildi.
 
  
"Rejimin ihlallerini ve insani durumu götüreceklerini söylediler"
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız mevkidaşı Jean Yves Le  Drian arasında dün yapılan telefon görüşmesinde de aynı konu gündeme gelmişti.
 
Çavuşoğlu, Bağdat'ta yaptığı açıklamada, Le Drian ile görüşmesine  değinerek "Bu konuları bilen bir ülkenin bizim operasyonumuzu Birleşmiş  Milletlere götürme ihtimalini biz görmüyoruz. Dolayısıyla bu sabah yaptığımız  telefon görüşmesinde de rejimin ihlallerini ve insani durumu götüreceklerini  söylemişti" demişti.
 
  
 
 

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