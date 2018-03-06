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BMGK Suriye'de "uygulanamayan ateşkesi" görüşecek

AA |  06 Mart 2018 Salı - 20:08 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 20:51

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Suriye'de ''uygulanamayan'' ateşkes kararını görüşmek üzere yarın toplanacağı bildirildi.


Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine, BMGK yarın kapalı oturumda  Suriye'de 30 gün insani ateşkes kararının yürürlüğe girmesini görüşecek.
 
 İngiliz diplomat Stephen Hickey, Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, Fransa ve Birleşik Krallık'ın BMGK'nin 2401 sayılı kararının  uygulanmasının ''başarısız olduğunu'' ve bu konuyu görüşmek için ''acil  toplantı'' talebinde bulunduklarını duyurdu.
 
BM Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım  ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki  ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı aldı  ve gecikmesizin bu kararın uygulanmasını talep etti ancak taraflar bu kararı hala  uygulamıyor.
 
Rusya ise BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel  saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını  ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
 
 Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır  abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "gerginliği azaltma  bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Suriye  rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp,  son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.
 
 İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce  sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre  kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık  yüzünden yaşamını yitirdi.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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