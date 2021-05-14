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BMGK, İsrail saldırılarını görüşmek için pazar günü toplanacak

AA |  14 Mayıs 2021 Cuma - 7:20 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 7:20

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İsrail ve Filistin arasında giderek artan gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için pazar günü toplanma kararı aldı.


ABD'nin BMGK'nin cuma günü toplanmasına itirazının ardından Konsey,  İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin ve yaşanan şiddetin pazar günü açık  oturumda görüşülmesi konusunda uzlaştı.
 
ABD, BM Güvenlik Konseyinin mayıs ayı dönem başkanı Çin ile Konseyin  geçici üyelerinden Norveç ve Tunus'un cuma günü toplantı yapılması talebine  "gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağı" gerekçesiyle itiraz etmişti.
 
BM Güvenlik Konseyi bu hafta 2 kez acil oturumda toplandı ancak  ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamadı.
 
Konsey, pazar günü yapılacak oturumla 3. kez toplanmış olacak.
 
Kudüs ve Gazze'deki olaylar
 
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi  ve Mescid-i Aksa’da ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7  Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile  müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.
 
İsrail polisinin Doğu Kudüs’ün farklı bölgelerinde Filistinlilere  yönelik müdahalelerinin şiddeti artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli  direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden  çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.
 
İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine  Filistinli direniş grupları, İsrail'i şu ana kadar 1000'den fazla roketle hedef  aldı.
 
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların  Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi.
 
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği  saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu,  621 kişi yaralandı.
 
Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce  Filistinliyi de gözaltına aldı.
 
  
 
 
 

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