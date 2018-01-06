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Rusya'dan sert tepki! Boşa harcıyorsunuz

AA |  06 Ocak 2018 Cumartesi - 1:31 | Son Güncelleme : 06 01 2018 - 1:40

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşıdığı İran'daki protestolara desteğini bir kez daha gösterdi. Rusya ise konseyi "kötüye kullanmakla" eleştirdiği ABD'yi "sahte bahanelerle" İran'ın içişlerine karışmakla suçladı.


BMGK, ABD'nin talebi üzerine  İran'da devam eden protestoları görüşmek  için toplandı.
 
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran halkının ülke genelinde  79'dan fazla noktada hükümete karşı ayaklandığını söyledi.
 
"Baskıcı hükümetten bıkmış cesur insanların hayatlarını riske atarak  protestolara katıldığını" belirten Haley, dünyanın İran halkının cesaretini  alkışlaması gerektiğini ifade etti.
 
İranlıların sesinin duyulması gerektiğini anlatan Haley, "İran'ın  Suriye'de Esed rejimini desteklemek için en az 6 milyar dolar harcadığını ve bunu  bilen halkın hükümeti protesto ettiğini" dile getirdi.
 
"Daha fazlasını yapmalıyız"
 
İran'ın Yemen'de de Husi militanlara milyonlarca dolar ve başka  ülkelere fırlatmak için balistik füze gönderdiğini kaydeden Haley, İran'da  ortalama gelir düzeyine sahip bir ailenin 10 yıl öncesine göre yüzde 50  fakirleştiğini öne sürdü.
 
Haley, İran halkının "hükümetin teröre destek vermeyi bırakması,  milyarlarca doları katillere ve diktatörlere göndermemesi" için sokaklara  çıktığını savunarak, "Özgürlükleri destekleyen ülkeler İran halkına destek verdi  ama daha fazlasını yapmalıyız." dedi.
 
İran'daki insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, bu ülke  rejiminin internete erişimi engellediğini ve halkını susturmaya çalıştığını  söyleyen Haley, "ABD, özgürlük, refah ve ülkeleri için itibar arayışı içinde olan  İranlıların yanındadır. Bu konuda sessiz kalmayacağız." değerlendirmesini yaptı.
 
"ABD sahte bahanelerle İran'ın içişlerine karışıyor"
 
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD'nin İran'daki  protestoları BMGK'ye taşımasını eleştirdi.
 
ABD'yi "sahte bahanelerle" İran'ın içişlerine karışmakla suçlayan  Nebenzia, "Bugün bir kez daha ABD'nin BMGK'yi kötüye kullandığına şahit oluyoruz.  Bırakın, İran kendi sorunlarıyla ilgilensin. Afganistan, Suriye, Libya, Irak,  Yemen, Kuzey Kore ve Afrika'daki sorunlara odaklanmak yerine konseyin enerjisini  boşa harcıyorsunuz." diye konuştu.
 
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, İran'daki  protestoların uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğini belirterek, bu  ülkeye yönelik herhangi bir müdahalenin ters tepebileceği uyarısında bulundu.
 
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da protestolar  sırasında yaşanan ölümlere işaret ederek, şiddet olaylarının son bulması çağrısı  yaptı.
 
İran'da idam cezasının uygulanmaya devam etmesinin, ifade ve dini  özgürlüklerin kısıtlanmasının son derece endişe verici olduğunu  kaydeden  Rycroft, "Refah ve istikrarlı bir İran, bölge ve ötesinde herkesin yararına  olacaktır." ifadesini kullandı.
 

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