08 Mart 2018 Perşembe
İSTANBUL 
19°C / 11°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.842 0.11 EURO 4,7180 0.16
USD 3,8000 0.18 ALTIN 161,590 -0.67
CANLI BORSA
TÜMÜ

BMGK'den flaş Suriye çağrısı

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 22:21 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 22:21

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden kararın derhal uygulanması çağrısı yaptı.


BMGK mart ayı Dönem Başkanı ve Hollanda'nın BM Daimi Temsilcisi Karel  van Oosterom, Suriye'de "uygulanamayan" ateşkes kararının görüşüldüğü toplantının  ardından gazetecilere açıklamada bulundu.
 
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Cenevre'den  telekonferans yoluyla konseyi bilgilendirdiğini anlatan Oosterom, BMGK'nin  Suriye'deki insani durumdan son derece endişe duyduğunu ve 30 gün insani ateşkes  talep eden kararın derhal uygulanması çağrısını yinelediğini söyledi.
 
Oosterom, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamadan  ayrıldı.
 
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise toplantı öncesi  yaptığı açılamada, BMGK'nin Suriye'de uygulanamayan ateşkesi ve üç silahlı  grubun, terörist grupları Doğu Guta'dan çıkarma teklifini görüşeceğini ifade  etmişti.
 
Suriye rejiminin kuşatmaya devam ettiği Doğu Guta'da kendi halkını  bombalamayı sürdürdüğünü, BMGK'nin ateşkes kararını ihlal ettiğini belirten  Delattre, rejimin pazartesi günü insani yardımların girişine izin vermemesinin  kabul edilemez olduğunu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rus, Türk ve  İranlı mevkidaşlarıyla telefonda Suriye'deki durumu görüştüklerini kaydetmişti.
 
İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ise BMGK'nin Suriye'de 30 gün  insani ateşkes talep eden kararının kabul edilmesinin üzerinden 11 gün geçtiğini  ve ateşkes hala yürürlüğe girmediği için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını  anlatmıştı.
 
Rejimin Doğu Guta'da rastgele hava saldırıları düzenlemeye devam  ettiğini bildiren Skoog, Suriyeli yetkililerden, şimdiye kadar ateşkes kararını  uygulayacaklarına dair "minimum işaret" gördüklerini kaydetmişti.
 
Skoog, BMGK kararının eksiksiz ve derhal yürürlüğe girmesi, tıbbi  malzemelerin girişine izin verilmesi ve tıbbi tahliyelerin yapılması çağrısında  bulunmuştu.
 
BM Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım  ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki  ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı aldı  ve gecikmeksizin bu kararın uygulanmasını talep etti ancak taraflar bu kararı  hala uygulamıyor.
 
Rusya ise BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel  saatle 09.00-14.00'te (TSİ 10.00-15.00) geçerli olacak şekilde başladığını ilan  edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır  abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "gerginliği azaltma  bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Suriye  rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp,  son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.
 
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce  sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre  kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık  yüzünden yaşamını yitirdi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.