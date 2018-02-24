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BMGK'da Suriye kararı açıklandı!

24 Şubat 2018 Cumartesi - 22:24 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 22:24

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı aldı.


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