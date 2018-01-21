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BMGK Afrin için bugün toplanıyor

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 23:50 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 3:01

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa'nın talebi üzerine Suriye'deki son gelişmeler ile insani durum ve erişimin sağlanması konularını görüşmek üzere bugün toplanacak.


Toplantıda BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark  Lowcock, Konsey üyelerini Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bilgilendirecek.
 
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki son durumu  değerlendirmek için BMGK'yı acil toplantıya çağıracaklarını açıklamıştı.
 
Le Drian, Cezayir'deki Batı Akdeniz Ülkeleri Dışişleri Bakanları  Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin  kaygı verici olduğunu söylemişti.
 
Twitter hesabından da paylaşımlarda bulunan Le Drian, ''Suriye: Guta,  İdlib, Afrin. Fransa, BMGK'da acil toplantı talebinde bulunuyor. Bu sabah Türk  mevkidaşım ile görüşme yaptım.'' ifadelerini kullanmıştı.
 
Suriye'nin her yerinde ateşkes sağlanması ve insani yardımların  koşulsuz ve engelsiz ulaştırılması gerektiğini belirten Le Drian, ''BMGK, yarın  Suriye'deki durumu görüşecek. Fransa, özellikle insani erişim sağlanmasının  aciliyetine dikkati çekecek.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

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