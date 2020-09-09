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BM Yemen raporu: Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de muhtemelen savaş suçu işliyor

AA |  09 Eylül 2020 Çarşamba - 14:49 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 14:49

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan Uluslararası Yemen Heyeti, iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere tüm tarafların uluslararası insan haklarını ihlal ettiğini ve tarafların savaş suçu işlediğine dair makul delilleri olduğunu bildirdi.


BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2017 sonunda Yemen'deki insan  hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik heyetin üçüncü raporu  açıklandı.
 
Temmuz 2019-Haziran 2020 arasında Yemen'de yaşanan olayları içeren 55  sayfalık rapor, 29 Eylül'de BM İnsan Hakları Konseyinin 45'inci oturumuna  sunulacak.
 
Raporda, özellikle Yemen iç savaşına katılan uluslararası koalisyonun  ana gövdesini oluşturan Suudi Arabistan ve BAE içindeki bireylerin (subay-asker)  pek çok savaş suçu işlemiş olabileceğinin altı çizildi.
 
Çatışmalarda 2 bin 138 çocuk öldü
Raporda, Yemen iç savaşında şimdiye kadar 112 bin kişinin öldüğü,  bunların yaklaşık 12 binini sivillerin oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.
 
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisinin ise Mart  2015-Haziran 2020 arasında 2 bin 138'i çocuk, 933'ü kadın toplam 7 bin 825  sivilin çatışmaların sonucu öldürülmesini ve 12 bin 416 sivilin de yaralanmasını  belgelediği aktarıldı.
 
Raporda, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in tüm çabalarına  rağmen, ülkede siyasi çözüm için çok az ilerleme kaydedildiğinin, Stockholm  Anlaşması'na da artık uyulmadığının altı çizildi.
 
BAE'nin askeri eylemleri tek tek anlatıldı
BAE'nin Yemen'de askeri varlığının devam ettiği belirtilen raporda, bu  ülkenin hava kuvvetlerinin saldırılarının da sürdüğü vurgulandı. Sudan'ın birkaç  koalisyondan birkaç 1000 askerini çekmesine rağmen, Yemen'de BAE'nin kendi askeri  varlığı dışında 90 bin Yemenli savaşçıyı da desteklediğine dikkati çekildi.
 
Raporda, BAE Kara Kuvvetleri, Başkanlık Muhafız Komutanlığı ve Özel  Kuvvetlerinin, Yemen'deki çeşitli şehir ve valiliklerde 15 binden fazla askerle  15 görev gücüne katıldığı, Hava Kuvvetlerinin 130 binden fazla hava sortisi ve  500 binden fazla uçuş saati gerçekleştirdiği kaydedildi. Deniz Kuvvetlerinin ise  50'den fazla savaş gemisi, 3 binden fazla personel ve 1000'den fazla deniz  misyonunu içeren 3 deniz görev gücüne katıldığı ifade edildi.
 
 
Suudi Arabistan ve Yemen pek çok savaş suçu işledi
BM uzmanları raporda, Yemen hükümeti, Suudi Arabistan, BAE, Husiler ve  BAE destekli Güney Geçiş Konseyinin (GGK) yaşamdan mahrum bırakma, keyfi  tutuklama, cinsel şiddet ve işkence gibi suçlara bulaşarak başlıca insan hakları  ihlallerinden sorumlu olduğunun altı çizildi.
 
Raporda, Yemen hükümeti, Suudi Arabistan ve GGK'deki bireylerin 15 yaş  altındaki çocukları temel hak ve özgürlüklerinden mahrum ederek aktif savaşçı  olarak kullandığı ve bunun savaş suçu teşkil edebileceği kaydedilerek özellikle  Suudi Arabistan ve BAE olmak üzere koalisyon güçlerine ait bazı subayların hava  saldırılarında "fark gözetme, orantılılık ve tedbir" prensiplerini ihlal ederek  savaş suçu işlemiş olabileceği vurgulandı.
 
İç savaşın hüküm sürdüğü ülkede başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap  Emirlikleri olmak üzere tüm tarafların uluslararası insan haklarını ihlal ettiği  belirtilen raporda, tarafların savaş suçu işlediğine dair makul deliller olduğu  bildirildi.
 
Raporda özellikle, Yemen hükümeti, Suudi Arabistan, BAE ve GGK'deki  unsurların sivillerin öldürülmesi, işkence, zalimane veya insanlık dışı muamele,  tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimleri, insanların haysiyetine hakaret ve adil  yargılamanın engellenmesi gibi eylemleri gerçekleştirerek savaş suçuna imza atmış  olabilecekleri belirtildi.
 
"Hiç bir tarafın eli temiz değil"
Ülkede çatışan tüm tarafların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve  "hiçbir tarafın elinin temiz olmadığı" ifade edilen raporda, şunlar kaydedildi:
"Tespit edilen bilgiler ışığında ihlallerin (savaş suçları ve insan  hakları ihlalleri) Yemen hükümeti, Husiler, GGK, Suudi Arabistan ve BAE  liderliğindeki Koalisyon üyeleri tarafından işlendiği sonucuna varılmıştır.  Koalisyon tarafından yürütülen hava saldırılarının bazılarının sivilleri ve sivil  nesneleri korumak için ayrım, orantılılık ve önlem ilkelerine uygun şekilde  dikkate alınmadan gerçekleştirildiği sonucuna varmıştır. Ayrıca hem Koalisyon hem  de Husiler tarafından sivillere ve sivil nesnelere zarar veren gelişigüzel  saldırıların gerçekleştirildiği sonucuna varıldı. Orantısız ve ayrım gözetmeyen  saldırıların uluslararası teamül hukukuna göre savaş suçları teşkil ettiğine  dikkat çekildi."
 
Suudi Arabistan ve BAE, BM Yemen Heyeti'nin yayımladığı son iki rapora  büyük tepki göstermişti. Heyet ise her iki ülkeden savaş suçu işleyen bireylerin  Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması için BM Güvenlik Konseyine çağrılarda  bulunuyor.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran  destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü  elinde bulunduruyor.
 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu  yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
 

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