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BM Temsilcisinden Türkiye'ye övgü! 'Önemini anlıyor ve takdir ediyoruz'

15 Mart 2021 Pazartesi - 22:29 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 22:29

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma konusunda hepimiz Türkiye'nin önemini anlıyor ve takdir ediyoruz." dedi.


Pedersen, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki  gelişmeler hakkında bilgilendirdikten sonra BM Cenevre Ofisi ve New York'ta görev  yapan uluslararası gazetecilere yönelik video konferans yöntemiyle basın  toplantısı düzenledi.
 
Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısını yineleyen Pedersen,  İdlib'deki durumun 1 yıldan fazla süredir "nispeten sakin" olduğunu belirtti.
 
Pedersen, "nispi sakinliğe rağmen bölgenin son derece kırılgan"  olduğunu belirterek, çatışmaların yeninden başlamaması için taraflara uyarıda  bulundu.
 
AA muhabirinin, "Türkiye, 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere, dünya  çapında en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olma özelliğini  sürdürüyor. Uluslararası topluma ve özellikle de Avrupa Birliği'ne (Türkiye'ye bu  konuda destek verilmesi konusunda) bir çağrı yapacak mısınız?" sorusuna Pedersen,  şu yanıtı verdi:
 
"Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma konusunda hepimiz Türkiye'nin  önemini anlıyor ve takdir ediyoruz. BM ailesinin de yaptıkları için Türkiye'ye  minnettarlığını ifade ettiğini biliyorum."
 
 Pedersen ayrıca, Suriyeli mültecilere giden büyük miktarda insani  yardımın aslında Türkiye'ye gittiğine inandığını belirterek, "Ama eminim bu  konuda ele alınabilecek konular vardır." ifadesini kullandı.
 
Bu ay sonunda Brüksel'de Suriye'ye insani yardımlar konusunda bir  konferans düzenleneceğini belirten Pedersen, bu konferansta Türkiye'deki  mültecilere de yardımda bulunulacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.
 

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